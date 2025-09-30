Kompensasi Aktuaris in Philadelphia Area di Chubb total $79.3K per year untuk Actuarial Trainee. Paket kompensasi yearan median in Philadelphia Area total $142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chubb. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***