Kompensasi Aktuaris in New York City Area di Chubb berkisar dari $141K per year untuk Senior Actuarial Analyst hingga $319K per year untuk VP. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $155K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chubb. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
