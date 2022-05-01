Chronograph Gaji

Gaji Chronograph berkisar dari $59,700 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $208,950 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Chronograph . Terakhir diperbarui: 9/11/2025