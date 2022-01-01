Direktori Perusahaan
Chewy
Chewy Gaji

Gaji Chewy berkisar dari $41,392 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $557,200 untuk Manajer Ilmu Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Chewy. Terakhir diperbarui: 11/18/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Intelijen Bisnis

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Manajer Produk
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Software Development Manager $304K
Director $519K
Desainer Produk
Median $170K

Desainer UX

Analis Keuangan
Median $140K
Manajer Program
Median $219K
Manajer Program Teknis
Median $260K
Analis Bisnis
Median $170K
Pemasaran
Median $296K
Manajer Proyek
Median $202K
Analis Data
Median $157K
Manajer Operasi Bisnis
Median $128K
Sumber Daya Manusia
Median $200K
Operasi Pemasaran
Median $61.3K
Teknolog Informasi (TI)
Median $230K
Operasi Bisnis
$112K
Pengembangan Bisnis
$487K
Layanan Pelanggan
$41.4K
Manajer Ilmu Data
$557K
Manajer Desain Produk
$201K
Perekrut
Median $172K
Penjualan
$145K
Arsitek Solusi
$251K

Arsitek Data

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Chewy, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (12.50% semesteran)

  • 25% vesting pada 4th-THN (12.50% semesteran)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Chewy adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $557,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chewy adalah $204,651.

