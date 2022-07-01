Direktori Perusahaan
Cherre
Cherre Gaji

Gaji Cherre berkisar dari $85,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $201,488 untuk Perekrut di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cherre. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $85K

Insinyur Data

Manajer Produk
Median $140K
Ilmuwan Data
$118K

Perekrut
$201K
FAQ

A função com maior remuneração reportada na Cherre é Perekrut at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,488.
A remuneração total anual mediana reportada na Cherre é $128,800.

Sumber Lainnya