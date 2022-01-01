Direktori Perusahaan
Checkr
Checkr Gaji

Gaji Checkr berkisar dari $73,630 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $360,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Checkr. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $351K
Layanan Pelanggan
$73.6K

Analis Data
$181K
Analis Keuangan
$191K
Sumber Daya Manusia
$258K
Pemasaran
$226K
Desainer Produk
Median $220K
Manajer Produk
Median $360K
Manajer Program
$122K
Perekrut
Median $172K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Checkr, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Checkr adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $360,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Checkr adalah $205,475.

Sumber Lainnya