Checkmarx Gaji

Gaji Checkmarx berkisar dari $117,476 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $238,800 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Checkmarx. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $118K
Pemasaran
$214K
Manajer Produk
$117K

Penjualan
$239K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$135K
Arsitek Solusi
$213K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Checkmarx είναι Penjualan at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $238,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Checkmarx είναι $173,938.

