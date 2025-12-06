Direktori Perusahaan
Chart Industries
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Sumber Daya Manusia

  • Semua Gaji Sumber Daya Manusia

Chart Industries Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in United States di Chart Industries berkisar dari $120K hingga $167K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chart Industries. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$130K - $157K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$120K$130K$157K$167K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Sumber Daya Manusia data gajis di Chart Industries untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Chart Industries?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di Chart Industries in United States mencapai total kompensasi tahunan $167,040. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chart Industries untuk posisi Sumber Daya Manusia in United States adalah $119,520.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Chart Industries

Perusahaan Terkait

  • Google
  • Amazon
  • Airbnb
  • Netflix
  • Roblox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chart-industries/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.