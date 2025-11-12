Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Dallas Area di Charles Schwab berkisar dari $81.1K per year untuk 54 hingga $152K per year untuk 58. Paket kompensasi yearan median in Greater Dallas Area total $155K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Charles Schwab. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Charles Schwab, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)