Charles Schwab Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di Greater Austin Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Austin Area di Charles Schwab berkisar dari $92.6K per year untuk 54 hingga $143K per year untuk 58. Paket kompensasi yearan median in Greater Austin Area total $112K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Charles Schwab. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Nama Level Total Pokok Saham ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Entry Level ) $92.6K $87.7K $167 $4.7K 55 Software Developer II $108K $101K $0 $7.9K 56 Software Developer III $128K $121K $0 $6.6K 57 Software Developer IV $169K $149K $0 $19.5K Lihat 4 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( USD ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Charles Schwab, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Charles Schwab ?

