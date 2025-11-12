Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Austin Area di Charles Schwab berkisar dari $92.6K per year untuk 54 hingga $143K per year untuk 58. Paket kompensasi yearan median in Greater Austin Area total $112K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Charles Schwab. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Charles Schwab, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)