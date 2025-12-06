Direktori Perusahaan
Chapter Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in United States di Chapter berkisar dari $137K hingga $196K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chapter. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$157K - $184K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$137K$157K$184K$196K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Chapter?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Chapter in United States mencapai total kompensasi tahunan $195,975. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chapter untuk posisi Pemasaran in United States adalah $137,350.

