Direktori Perusahaan
Chainlink Labs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Keamanan Siber

  • Semua Gaji Analis Keamanan Siber

Chainlink Labs Analis Keamanan Siber Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keamanan Siber di Chainlink Labs berkisar dari $128K hingga $174K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chainlink Labs. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$137K - $165K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$128K$137K$165K$174K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Analis Keamanan Siber data gajis di Chainlink Labs untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Chainlink Labs, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (5.00% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Keamanan Siber penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Chainlink Labs mencapai total kompensasi tahunan $174,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chainlink Labs untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah $127,500.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Chainlink Labs

Perusahaan Terkait

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.