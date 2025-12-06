Direktori Perusahaan
Chainlink Labs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

Chainlink Labs Perekrut Gaji

Paket kompensasi Perekrut median in United States di Chainlink Labs total $115K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chainlink Labs. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Paket Median
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Total per tahun
$115K
Level
L3
Gaji Pokok
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Chainlink Labs?
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Chainlink Labs, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (5.00% triwulanan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (5.00% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Perekrut penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Chainlink Labs in United States mencapai total kompensasi tahunan $162,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chainlink Labs untuk posisi Perekrut in United States adalah $107,500.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Chainlink Labs

Perusahaan Terkait

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.