Paket kompensasi Manajer Produk median in United States di Chainalysis total $206K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Chainalysis. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Paket Median
company icon
Chainalysis
Senior Product Manager
New York, NY
Total per tahun
$206K
Level
Senior
Gaji Pokok
$186K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Apa saja tingkat karir di Chainalysis?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Chainalysis, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Chainalysis in United States mencapai total kompensasi tahunan $436,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chainalysis untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $212,000.

Sumber Lainnya

