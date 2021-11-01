Chainalysis Gaji

Rentang gaji Chainalysis berkisar dari $143,068 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $310,896 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Chainalysis . Terakhir diperbarui: 8/17/2025