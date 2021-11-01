Direktori Perusahaan
Chainalysis
Chainalysis Gaji

Rentang gaji Chainalysis berkisar dari $143,068 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $310,896 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Chainalysis. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $160K
Manajer Produk
Median $211K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $290K

Asisten Administratif
$286K
Ilmuwan Data
$162K
Sumber Daya Manusia
$279K
Pemasaran
$178K
Desainer Produk
$143K
Perekrut
$162K
Penjualan
$311K
Arsitek Solusi
$199K

Arsitek Data

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Chainalysis, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

