CGS Gaji

Rentang gaji CGS berkisar dari $33,690 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $196,980 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CGS. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Layanan Pelanggan
$34.7K
Sumber Daya Manusia
$33.7K
Penjualan
$55.5K

Insinyur Perangkat Lunak
$62.1K
Manajer Program Teknis
$197K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CGS adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $196,980. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CGS adalah $55,497.

