CGS Gaji

Rentang gaji CGS berkisar dari $33,690 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $196,980 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CGS . Terakhir diperbarui: 8/17/2025