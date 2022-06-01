CGG Gaji

Rentang gaji CGG berkisar dari $65,631 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $99,735 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CGG . Terakhir diperbarui: 8/17/2025