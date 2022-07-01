Cervello Gaji

Rentang gaji Cervello berkisar dari $90,450 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $243,210 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Cervello . Terakhir diperbarui: 8/17/2025