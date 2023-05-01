Direktori Perusahaan
Certn
Certn Gaji

Rentang gaji Certn berkisar dari $60,581 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $123,533 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $91.5K
Sumber Daya Manusia
$60.6K
Teknolog Informasi (IT)
$124K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Certn, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Certn er Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $123,533. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Certn er $91,493.

