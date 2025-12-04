Direktori Perusahaan
CertiK
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Proyek

  • Semua Gaji Manajer Proyek

CertiK Manajer Proyek Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Proyek in United States di CertiK berkisar dari $527K hingga $748K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CertiK. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$598K - $709K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$527K$598K$709K$748K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Proyek data gajis di CertiK untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di CertiK?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Proyek penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Proyek di CertiK in United States mencapai total kompensasi tahunan $747,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CertiK untuk posisi Manajer Proyek in United States adalah $526,500.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk CertiK

Perusahaan Terkait

  • Stripe
  • Spotify
  • Airbnb
  • Lyft
  • PayPal
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certik/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.