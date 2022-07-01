CertiK Gaji

Rentang gaji CertiK berkisar dari $102,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $653,250 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CertiK . Terakhir diperbarui: 8/17/2025