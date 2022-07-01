Direktori Perusahaan
CertiK
CertiK Gaji

Rentang gaji CertiK berkisar dari $102,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $653,250 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CertiK. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $160K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $102K
Manajer Ilmu Data
$209K

Desainer Produk
$146K
Manajer Produk
$219K
Manajer Proyek
$653K
Analis Keamanan Siber
$175K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$624K
FAQ

Sumber Daya Lain