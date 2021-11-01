Direktori Perusahaan
Certify
Certify Gaji

Rentang gaji Certify berkisar dari $51,618 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $252,461 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Certify. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $97.7K
Manajer Produk
Median $170K
Analis Bisnis
$121K

Layanan Pelanggan
$51.7K
Operasi Layanan Pelanggan
$51.6K
Ilmuwan Data
$159K
Operasi Pemasaran
$99.5K
Desainer Produk
$106K
Penjualan
$252K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$226K
FAQ

The highest paying role reported at Certify is Penjualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

