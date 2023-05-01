Certa Gaji

Rentang gaji Certa berkisar dari $17,488 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $144,720 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Certa . Terakhir diperbarui: 8/17/2025