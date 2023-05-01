Direktori Perusahaan
Certa
Certa Gaji

Rentang gaji Certa berkisar dari $17,488 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $144,720 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Certa. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $39.6K
Sumber Daya Manusia
$19.4K
Manajer Proyek
$145K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$17.5K
FAQ

The highest paying role reported at Certa is Manajer Proyek at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certa is $29,530.

