CERN
CERN Insinyur Mesin Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Mesin in Switzerland di CERN berkisar dari CHF 54.3K hingga CHF 77.1K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CERN. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Insinyur Mesin data gajis di CERN untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

Apa saja tingkat karir di CERN?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di CERN in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 77,081. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CERN untuk posisi Insinyur Mesin in Switzerland adalah CHF 54,292.

