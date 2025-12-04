Direktori Perusahaan
CERN
CERN Teknolog Informasi (TI) Gaji

Rata-rata kompensasi total Teknolog Informasi (TI) di CERN berkisar dari CHF 62.2K hingga CHF 87K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CERN. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$83.4K - $101K
Switzerland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$76.9K$83.4K$101K$107K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di CERN?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Teknolog Informasi (TI) di CERN mencapai total kompensasi tahunan CHF 86,967. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CERN untuk posisi Teknolog Informasi (TI) adalah CHF 62,226.

Sumber Lainnya

