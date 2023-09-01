CERN Gaji

Rentang gaji CERN berkisar dari $47,822 dalam total kompensasi tahunan untuk Asisten Administratif di ujung bawah hingga $114,875 untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CERN . Terakhir diperbarui: 8/17/2025