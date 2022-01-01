Direktori Perusahaan
Ceridian Gaji

Rentang gaji Ceridian berkisar dari $52,260 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $279,390 untuk Sumber Daya Manusia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ceridian. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Desainer Produk
Median $92K
Layanan Pelanggan
$52.3K

Sumber Daya Manusia
$279K
Pemasaran
$137K
Manajer Desain Produk
$106K
Manajer Produk
$67.4K
Manajer Proyek
$82.6K
Perekrut
$68.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$111K
Arsitek Solusi
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Manajer Program Teknis
$101K
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ceridian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ceridian adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $279,390. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Ceridian adalah $92,000.

