Ceribell
Ceribell Gaji

Rentang gaji Ceribell berkisar dari $111,720 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $401,849 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ceribell. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Manajer Ilmu Data
$248K
Sumber Daya Manusia
$112K
Manajer Produk
$226K

Perekrut
$139K
Insinyur Perangkat Lunak
$402K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at Ceribell is Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $401,849. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceribell is $225,623.

