Cerence
Cerence Ilmuwan Data Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cerence. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$101K - $118K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$93.6K$101K$118K$131K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Cerence?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Cerence in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$181,038. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cerence untuk posisi Ilmuwan Data in Canada adalah CA$129,313.

