Rata-rata kompensasi total Kapitalis Ventura in United States di Cerberus Capital Management berkisar dari $275K hingga $393K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cerberus Capital Management. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$316K - $369K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$275K$316K$369K$393K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Cerberus Capital Management?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di Cerberus Capital Management in United States mencapai total kompensasi tahunan $392,828. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cerberus Capital Management untuk posisi Kapitalis Ventura in United States adalah $275,315.

Sumber Lainnya

