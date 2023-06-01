Direktori Perusahaan
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Gaji

Rentang gaji Cerberus Capital Management berkisar dari $78,400 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $342,465 untuk Kapitalis Ventura di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Cerberus Capital Management. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Akuntan
$151K
Ilmuwan Data
$164K
Sumber Daya Manusia
$111K

Konsultan Manajemen
$250K
Perekrut
$78.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$265K
Kapitalis Ventura
$342K
FAQ

La compensació total anual mediana informada a Cerberus Capital Management és de $164,175.
La compensació total anual mediana informada a Cerberus Capital Management és de $164,175.

