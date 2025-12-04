Direktori Perusahaan
Ceragon Networks
Ceragon Networks Insinyur Mesin Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Mesin in Israel di Ceragon Networks berkisar dari ₪202K hingga ₪294K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ceragon Networks. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$68.3K - $79.3K
Israel
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Ceragon Networks?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di Ceragon Networks in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪293,782. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ceragon Networks untuk posisi Insinyur Mesin in Israel adalah ₪202,438.

Sumber Lainnya

