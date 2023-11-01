Direktori Perusahaan
Ceragon Networks
Ceragon Networks Gaji

Rentang gaji Ceragon Networks berkisar dari $54,380 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $115,407 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ceragon Networks. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Insinyur Elektrik
$108K
Insinyur Perangkat Keras
$109K
Manajer Proyek
$115K

Insinyur Perangkat Lunak
$54.4K
FAQ

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ceragon Networks wynosi $108,886.

