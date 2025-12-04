Direktori Perusahaan
Cepheid
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Program Teknis

  • Semua Gaji Manajer Program Teknis

Cepheid Manajer Program Teknis Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Program Teknis in United States di Cepheid berkisar dari $138K hingga $197K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cepheid. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$158K - $185K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$138K$158K$185K$197K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Manajer Program Teknis data gajis di Cepheid untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Cepheid?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Program Teknis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Cepheid in United States mencapai total kompensasi tahunan $196,560. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cepheid untuk posisi Manajer Program Teknis in United States adalah $137,760.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Cepheid

Perusahaan Terkait

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cepheid/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.