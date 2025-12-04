Direktori Perusahaan
Cepheid
Cepheid Operasi Pendapatan Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Pendapatan di Cepheid berkisar dari $155K hingga $216K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cepheid. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$166K - $196K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$155K$166K$196K$216K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Cepheid?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Pendapatan di Cepheid mencapai total kompensasi tahunan $215,982. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cepheid untuk posisi Operasi Pendapatan adalah $155,064.

Sumber Lainnya

