Cepheid Gaji

Rentang gaji Cepheid berkisar dari $68,340 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $196,015 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Cepheid. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Mekanik
Median $140K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $144K
Akuntan
$147K

Insinyur Biomedis
$194K
Insinyur Kimia
$131K

Insinyur Proses

Layanan Pelanggan
$68.3K
Ilmuwan Data
$151K
Analis Keuangan
$147K
Insinyur Perangkat Keras
$171K
Operasi Pemasaran
$112K
Manajer Produk
$163K
Manajer Program
$196K
Manajer Proyek
$168K
Operasi Pendapatan
$181K
Manajer Program Teknis
$171K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cepheid adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $196,015. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cepheid adalah $150,750.

Sumber Daya Lain