Rata-rata kompensasi total Pengembangan Bisnis in India di Centrum Housing Finance berkisar dari ₹377K hingga ₹548K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Centrum Housing Finance. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$4.9K - $5.6K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Centrum Housing Finance?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Centrum Housing Finance in India mencapai total kompensasi tahunan ₹547,769. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Centrum Housing Finance untuk posisi Pengembangan Bisnis in India adalah ₹377,454.

Sumber Lainnya

