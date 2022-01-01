CentralSquare Technologies Gaji

Rentang gaji CentralSquare Technologies berkisar dari $50,388 dalam total kompensasi tahunan untuk Penulis Teknis di ujung bawah hingga $172,135 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CentralSquare Technologies . Terakhir diperbarui: 8/17/2025