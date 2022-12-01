Centiro Gaji

Gaji Centiro berkisar dari $7,468 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $11,831 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Centiro . Terakhir diperbarui: 11/20/2025