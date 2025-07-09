Centific Gaji

Gaji Centific berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $287,430 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Centific . Terakhir diperbarui: 9/10/2025