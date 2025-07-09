Direktori Perusahaan
Centific
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Centific Gaji

Gaji Centific berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $287,430 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Centific. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $70K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $95K
Layanan Pelanggan
$68.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Sumber Daya Manusia
$50.3K
Teknolog Informasi (TI)
$68.6K
Manajer Program
$287K
Manajer Program Teknis
$80.1K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

El puesto con mayor salario reportado en Centific es Manajer Program at the Common Range Average level con una compensación total anual de $287,430. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centific es $70,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Centific

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Amazon
  • Uber
  • Dropbox
  • Stripe
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya