Celonis Gaji

Gaji Celonis berkisar dari $42,346 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $205,800 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Celonis. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Penjualan
Median $202K
Manajer Produk
Median $150K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $171K
Analis Bisnis
Median $42.3K
Konsultan Manajemen
Median $200K
Desainer Produk
Median $94.3K
Layanan Pelanggan
$181K
Kesuksesan Pelanggan
$201K
Manajer Sains Data
$89.5K
Ilmuwan Data
$89.1K
Analis Keuangan
$63.8K
Sumber Daya Manusia
$206K
Pemasaran
$88.6K
Operasi Pemasaran
$90.5K
Manajer Mitra
$131K
Manajer Program
$164K
Manajer Proyek
$159K
Perekrut
$111K
Penjualan
$115K
Arsitek Solusi
$94.5K

Data Architect

Manajer Program Teknis
$201K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Celonis, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Celonis adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $205,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Celonis adalah $119,777.

