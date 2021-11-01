Direktori Perusahaan
Cedar
Gaji Cedar berkisar dari $121,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $235,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cedar. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $235K
Ilmuwan Data
Median $150K

Manajer Produk
Median $121K
Perekrut
Median $145K
Sumber Daya Manusia
$149K
Cybersecurity Analyst
$158K
Arsitek Solusi
Median $229K
Peneliti UX
$124K
FAQ

The highest paying role reported at Cedar is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

