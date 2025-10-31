Direktori Perusahaan
Cedar Fair Entertainment Company
Cedar Fair Entertainment Company Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in United States di Cedar Fair Entertainment Company berkisar dari $133K hingga $189K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cedar Fair Entertainment Company. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$150K - $171K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$133K$150K$171K$189K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Cedar Fair Entertainment Company?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Cedar Fair Entertainment Company in United States mencapai total kompensasi tahunan $188,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cedar Fair Entertainment Company untuk posisi Pemasaran in United States adalah $132,800.

