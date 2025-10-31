Direktori Perusahaan
CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in India di CBTS Technology Solutions India berkisar dari ₹340K hingga ₹463K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CBTS Technology Solutions India. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹364K - ₹439K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹340K₹364K₹439K₹463K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di CBTS Technology Solutions India?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di CBTS Technology Solutions India in India mencapai total kompensasi tahunan ₹463,458. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CBTS Technology Solutions India untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹339,603.

Sumber Lainnya