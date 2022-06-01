Direktori Perusahaan
Castleton Commodities International
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Castleton Commodities International Gaji

Gaji Castleton Commodities International berkisar dari $55,275 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $177,131 untuk Analis Keuangan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Castleton Commodities International. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $120K
Asisten Administratif
$55.3K
Ilmuwan Data
$124K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Analis Keuangan
$177K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Castleton Commodities International is Analis Keuangan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,131. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Castleton Commodities International is $122,188.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Castleton Commodities International

Perusahaan Terkait

  • SoFi
  • Spotify
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Snap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya