CarGurus
CarGurus Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di CarGurus total $355K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CarGurus. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Paket Median
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Total per tahun
$355K
Level
M3
Gaji Pokok
$205K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$30K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di CarGurus?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CarGurus, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di CarGurus in United States mencapai total kompensasi tahunan $500,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CarGurus untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $361,500.

Sumber Lainnya