Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di CarGurus berkisar dari $154K per year untuk Software Engineer hingga $272K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $244K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CarGurus. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di CarGurus, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
