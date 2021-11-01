Direktori Perusahaan
Caption Health
Caption Health Gaji

Rentang gaji Caption Health berkisar dari $129,848 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $186,563 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Caption Health. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Analis Bisnis
$130K
Manajer Produk
$187K
Insinyur Perangkat Lunak
$164K

FAQ

The highest paying role reported at Caption Health is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

Sumber Daya Lain