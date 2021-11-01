Caption Health Gaji

Rentang gaji Caption Health berkisar dari $129,848 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $186,563 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Caption Health . Terakhir diperbarui: 8/13/2025