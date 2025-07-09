Captain Fresh Gaji

Gaji Captain Fresh berkisar dari $11,749 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $84,965 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Captain Fresh . Terakhir diperbarui: 9/7/2025