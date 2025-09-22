Direktori Perusahaan
Canoo
Canoo Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Canoo total $225K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Canoo. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
company icon
Canoo
Software Engineering Manager
Los Angeles, CA
Total per tahun
$225K
Level
1
Gaji Pokok
$190K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Canoo?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Canoo, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Самый высокий пакет вознаграждения для Manajer Rekayasa Perangkat Lunak в Canoo in United States составляет $321,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Canoo для позиции Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States составляет $225,000.

